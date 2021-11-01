Yrityshakemisto
Toshiba
Toshiba Palkat

Toshiba:n palkkaväli vaihtelee $30,845:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tekninen ohjelmajohtaja :lle alaosassa $208,035:aan Myynti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Toshiba. Viimeksi päivitetty: 8/20/2025

$160K

Datatieteilijä
Median $119K
Liiketoiminnan kehittäminen
$152K
Laitteistoinsinööri
$43.5K

Konetekniikan insinööri
$115K
Ohjelmajohtaja
$136K
Projektipäällikkö
$118K
Myynti
$208K
Ohjelmistoinsinööri
$38K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$189K
Tekninen ohjelmajohtaja
$30.8K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Toshiba:ssa on Myynti at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $208,035. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Toshiba:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $118,139.

Muut resurssit