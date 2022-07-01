Yrityshakemisto
Torc Robotics
Torc Robotics Palkat

Torc Robotics:n palkkaväli vaihtelee $18,814:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Laitteistoinsinööri :lle alaosassa $248,352:aan LVIS-insinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Torc Robotics. Viimeksi päivitetty: 8/25/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $152K

Koneoppimisen insinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

Liiketoiminta-analyytikko
$185K
Asiakaspalvelu
$51.6K

Dataanalyytikko
$174K
Laitteistoinsinööri
$18.8K
Konetekniikan insinööri
$186K
LVIS-insinööri
$248K
Tuotevastaava
$237K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$137K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Torc Robotics:ssa Osake-/pääoma-avustukset on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (2.08% kuukausittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (2.08% kuukausittain)

UKK

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Torc Robotics:lle

