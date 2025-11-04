Yritysluettelo
TINT
TINT Tuotesuunnittelija Palkat

Tuotesuunnittelija mediaanikorvaus in United States TINT:ssa on yhteensä $75K per year. Katso TINT:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Mediaanipalkka
company icon
TINT
Product Designer
San Francisco, CA
Yhteensä vuodessa
$75K
Taso
L1
Peruspalkka
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä TINT?
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotesuunnittelija roolille yrityksessä TINT in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $80,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TINT Tuotesuunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $75,000.

