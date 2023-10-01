Yritysluettelo
Tiket.com
Tiket.com Palkat

Tiket.com:n palkka vaihtelee $10,432 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $26,130 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Tiket.com. Viimeksi päivitetty: 10/15/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $14.4K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $24.1K
Liiketoiminta-analyytikko
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data-analyytikko
$14.1K
Data-asiantuntija
$26.1K
Tuotesuunnittelija
$10.4K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Tiket.com on Data-asiantuntija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $26,130. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tiket.com ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $14,215.

