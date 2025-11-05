Yritysluettelo
Tide
Tide Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in India Tide:ssa on yhteensä ₹3.44M per year. Katso Tide:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tide
Analytics Engineer 3
Hyderabad, TS, India
Yhteensä vuodessa
₹3.44M
Taso
L3
Peruspalkka
₹3.38M
Stock (/yr)
₹55.2K
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Tide?
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tide-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

Backend-ohjelmistokehittäjä

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Tide in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹4,852,399. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tide Ohjelmistosuunnittelija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹3,388,029.

Muut resurssit