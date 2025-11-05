Yritysluettelo
Tide
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Rekrytoija

  • Kaikki Rekrytoija -palkat

Tide Rekrytoija Palkat

Rekrytoija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Romania Tide:ssa vaihtelee RON 151K ja RON 211K per year välillä. Katso Tide:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

RON 163K - RON 190K
Romania
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Rekrytoija ilmoitustas yrityksessä Tide avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+RON 256K
Robinhood logo
+RON 393K
Stripe logo
+RON 88.3K
Datadog logo
+RON 155K
Verily logo
+RON 97.1K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tide-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Rekrytoija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä Tide in Romania on vuosittainen kokonaiskorvaus RON 211,271. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tide Rekrytoija roolille in Romania ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RON 150,908.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Tide ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Uber
  • Netflix
  • Amazon
  • Roblox
  • Databricks
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit