Tide
Tide Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä mediaanikorvaus in India Tide:ssa on yhteensä ₹3.7M per year. Katso Tide:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Mediaanipalkka
company icon
Tide
Data Scientist
Hyderabad, TS, India
Yhteensä vuodessa
₹3.7M
Taso
A3
Peruspalkka
₹3.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Tide?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tide-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä Tide in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹9,640,855. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tide Datatieteilijä roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹3,701,015.

Muut resurssit