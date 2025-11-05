Yritysluettelo
Tide
Tide Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Tide:ssa vaihtelee ₹2.1M ja ₹2.98M per year välillä. Katso Tide:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/5/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹2.37M - ₹2.7M
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹2.1M₹2.37M₹2.7M₹2.98M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Tide-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Tide in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹2,980,119. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tide Data-analyytikko roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,096,185.

