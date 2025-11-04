Yritysluettelo
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Germany ThyssenKrupp:ssa on yhteensä €91K per year. Katso ThyssenKrupp:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Mediaanipalkka
company icon
ThyssenKrupp
Software Engineer
Essen, NW, Germany
Yhteensä vuodessa
€91K
Taso
L2
Peruspalkka
€91K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
12 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ThyssenKrupp?
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä ThyssenKrupp in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €131,526. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ThyssenKrupp Ohjelmistosuunnittelija roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €90,985.

Muut resurssit