Thrasio Palkat

Thrasio:n palkka vaihtelee $51,640 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $201,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Thrasio. Viimeksi päivitetty: 10/15/2025

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Liiketoimintaoperaatiot
$114K
Liiketoiminta-analyytikko
$124K
Liiketoimintakehitys
$130K
Data-analyytikko
$51.6K
Investointipankkiiri
$141K
Markkinointi
$194K
Projektipäällikkö
$122K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$201K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Thrasio on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $201,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Thrasio ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $130,345.

