ThousandEyes
ThousandEyes Palkat

ThousandEyes:n palkka vaihtelee $38,997 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakasmenestys -tehtävässä alemman pään mukaan $673,891 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ThousandEyes. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $237K
Asiakasmenestys
$39K
Tuotesuunnittelija
$279K

Tuotepäällikkö
$412K
Myynti
$674K
Ansaintaaikataulu

33%

V 1

33%

V 2

34%

V 3

ThousandEyes-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33% ansaitsee 1st-V (33.00% vuosittain)

  • 33% ansaitsee 2nd-V (11.00% jaksoa kohti)

  • 34% ansaitsee 3rd-V (11.33% jaksoa kohti)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ThousandEyes on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $673,891. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ThousandEyes ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $279,098.

