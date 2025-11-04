Yritysluettelo
Ratkaisuarkkitehti mediaanikorvaus in India ThoughtWorks:ssa on yhteensä ₹6.25M per year. Katso ThoughtWorks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Mediaanipalkka
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
Yhteensä vuodessa
₹6.25M
Taso
L5
Peruspalkka
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
5-10 Vuotta
Vuotta kokemusta
11+ Vuotta
Katso avoimet työpaikat

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä ThoughtWorks in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹9,141,590. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ThoughtWorks Ratkaisuarkkitehti roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹6,247,419.

