Ohjelmistosuunnittelija korvaus in India ThoughtWorks:ssa vaihtelee ₹1.39M per year Consultant -tasolta ₹5.23M per year Lead Consultant -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹2.19M. Katso ThoughtWorks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
