Yritysluettelo
ThoughtWorks
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

ThoughtWorks Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in India ThoughtWorks:ssa vaihtelee ₹1.39M per year Consultant -tasolta ₹5.23M per year Lead Consultant -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹2.19M. Katso ThoughtWorks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Consultant
(Lähtötaso)
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Näytä 1 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ThoughtWorks?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Mobiiliohjelmistokehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä

Data-insinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä ThoughtWorks in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹5,231,315. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ThoughtWorks Ohjelmistosuunnittelija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,853,300.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle ThoughtWorks ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit