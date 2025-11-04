Yritysluettelo
Datatieteilijä mediaanikorvaus in India ThoughtWorks:ssa on yhteensä ₹2.13M per year. Katso ThoughtWorks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Mediaanipalkka
company icon
ThoughtWorks
Data Scientist
Pune, MH, India
Yhteensä vuodessa
₹2.13M
Taso
L2
Peruspalkka
₹2.13M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ThoughtWorks?
Uusimmat palkkailmoitukset
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä ThoughtWorks in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹10,372,790. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ThoughtWorks Datatieteilijä roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹3,277,177.

Muut resurssit