Liiketoiminta-analyytikko mediaanikorvaus in India ThoughtWorks:ssa on yhteensä ₹2.23M per year. Katso ThoughtWorks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Mediaanipalkka
company icon
ThoughtWorks
Business Analyst
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹2.23M
Taso
Sr. Consultant
Peruspalkka
₹2.23M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ThoughtWorks?
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä ThoughtWorks in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹5,592,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ThoughtWorks Liiketoiminta-analyytikko roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,150,541.

Muut resurssit