Ohjelmistosuunnittelija korvaus in India ThoughtSpot:ssa vaihtelee ₹3.42M per year MTS 2 -tasolta ₹11.92M per year Staff Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹5.33M. Katso ThoughtSpot:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
ThoughtSpot-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
