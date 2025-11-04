Yritysluettelo
ThoughtSpot
Rekrytoija keskimääräinen kokonaiskorvaus in India ThoughtSpot:ssa vaihtelee ₹857K ja ₹1.22M per year välillä. Katso ThoughtSpot:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹973K - ₹1.15M
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹857K₹973K₹1.15M₹1.22M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ThoughtSpot-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä ThoughtSpot in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹1,216,044. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ThoughtSpot Rekrytoija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹856,518.

