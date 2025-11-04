Yritysluettelo
ThoughtSpot
  • Palkat
  • Tuotepäällikkö

  • Kaikki Tuotepäällikkö -palkat

ThoughtSpot Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in India ThoughtSpot:ssa on yhteensä ₹6.78M per year. Katso ThoughtSpot:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Mediaanipalkka
company icon
ThoughtSpot
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹6.78M
Taso
Senior
Peruspalkka
₹6.78M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä ThoughtSpot?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ThoughtSpot-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä ThoughtSpot in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹12,123,799. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ThoughtSpot Tuotepäällikkö roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹7,751,326.

