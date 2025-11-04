Yritysluettelo
Yrityskehitys keskimääräinen kokonaiskorvaus ThoughtSpot:ssa vaihtelee $136K ja $190K per year välillä. Katso ThoughtSpot:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$147K - $171K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$136K$147K$171K$190K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ThoughtSpot-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Yrityskehitys roolille yrityksessä ThoughtSpot on vuosittainen kokonaiskorvaus $190,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ThoughtSpot Yrityskehitys roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $136,000.

