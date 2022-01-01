ThoughtSpot Palkat

Yritysluettelo
ThoughtSpot:n palkka vaihtelee $12,271 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $326,625 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä ThoughtSpot. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Ohjelmistosuunnittelija
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Markkinointi
Median $148K
Liiketoiminta-analyytikko
$213K

Yrityskehitys
$159K
Datatieteilijä
$133K
Tietoteknologi (IT)
$49.8K
Tuotesuunnittelija
$30.9K
Tuotepäällikkö
$110K
Rekrytoija
$12.3K
Myynti
$327K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$107K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$152K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

ThoughtSpot-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä ThoughtSpot on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $326,625. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä ThoughtSpot ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $108,845.

