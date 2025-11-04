Tekninen ohjelmapäällikkö korvaus in United Kingdom Thought Machine:ssa vaihtelee £77.8K per year IC2 -tasolta £140K per year IC3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United Kingdom on yhteensä £122K. Katso Thought Machine:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.8K
£67.7K
£0
£10K
IC3
£140K
£122K
£12.3K
£5K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Thought Machine-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)