Yritysluettelo
Thought Machine
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistokehityspäällikkö

  • Kaikki Ohjelmistokehityspäällikkö -palkat

Thought Machine Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in United Kingdom Thought Machine:ssa on yhteensä £181K per year. Katso Thought Machine:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Mediaanipalkka
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£181K
Taso
M3
Peruspalkka
£142K
Stock (/yr)
£28.9K
Bonus
£9.6K
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Thought Machine?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Thought Machine-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistokehityspäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Thought Machine in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £192,195. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Thought Machine Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £142,356.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Thought Machine ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit