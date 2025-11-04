Yritysluettelo
Thought Machine
Thought Machine Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö korvaus in United Kingdom Thought Machine:ssa on yhteensä £105K per year IC2 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United Kingdom on yhteensä £83.5K. Katso Thought Machine:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
IC1
Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
Senior Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
Principal Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Thought Machine-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Tuotepäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse.

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Thought Machine in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £186,177. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Thought Machine Tuotepäällikkö roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £83,540.

Muut resurssit