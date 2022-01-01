Yritysluettelo
Thought Machine
Thought Machine Palkat

Thought Machine:n palkka vaihtelee $77,555 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $237,936 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Thought Machine. Viimeksi päivitetty: 11/16/2025

Ohjelmistosuunnittelija
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $238K
Tekninen ohjelmapäällikkö
Median $161K

Tuotepäällikkö
Median $110K
Asiakasmenestys
$182K
Rekrytoija
$88K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Thought Machine-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Thought Machine on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $237,936. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Thought Machine ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $145,990.

Muut resurssit