Yritysluettelo
Thorogood
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

Thorogood Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko mediaanikorvaus in India Thorogood:ssa on yhteensä ₹1.2M per year. Katso Thorogood:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/4/2025

Mediaanipalkka
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹1.2M
Taso
L1
Peruspalkka
₹946K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹249K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Thorogood?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Thorogood in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹1,659,481. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Thorogood Data-analyytikko roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹1,180,920.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Thorogood ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Netflix
  • Amazon
  • Pinterest
  • Spotify
  • Snap
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit