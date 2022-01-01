Yritysluettelo
Thomson Reuters Palkat

Thomson Reuters:n palkka vaihtelee $6,509 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $385,000 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Thomson Reuters. Viimeksi päivitetty: 9/20/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Product Manager $102K
Director $169K
Tuotesuunnittelija
Median $90.3K

UX-suunnittelija

Data-asiantuntija
Median $87.1K
Myynti
Median $385K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $233K
UX-tutkija
Median $63.7K
Henkilöstöhallinto
Median $372K
Liiketoimintaoperaatiot
$159K
Liiketoiminta-analyytikko
$24.6K
Liiketoimintakehitys
$122K
Esikuntapäällikkö
$164K
Asiakaspalvelu
$6.5K
Data-analyytikko
$17.4K
Data-tieteen päällikkö
$127K
Talousanalyytikko
$7.5K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$16.8K
Juridiikka
$118K
Liikkeenjohdon konsultti
$96.7K
Markkinointi
$76.4K
Projektipäällikkö
$124K
Myynti-insinööri
$112K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$122K
Ratkaisuarkkitehti
$122K
Tekninen kirjoittaja
$17.5K
UKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Thomson Reuters on Myynti aastase kogutasuga $385,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Thomson Reuters keskmine aastane kogutasu on $96,714.

