THINK Surgical
THINK Surgical Palkat

THINK Surgical:n palkka vaihtelee $71,244 kokonaiskorvauksena vuodessa Lääketieteellinen insinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $165,825 Tuotesuunnittelupäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä THINK Surgical. Viimeksi päivitetty: 11/15/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $163K
Lääketieteellinen insinööri
$71.2K
Tuotesuunnittelija
$159K

Tuotesuunnittelupäällikkö
$166K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä THINK Surgical on Tuotesuunnittelupäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $165,825. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä THINK Surgical ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $160,683.

