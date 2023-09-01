Yritysluettelo
The Economist
The Economist Palkat

The Economist:n palkka vaihtelee $47,509 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $186,961 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä The Economist. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $47.5K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $187K
Tuotepäällikkö
$108K

Myynti
$98.5K
UX-tutkija
$91.4K
