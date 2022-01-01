Yritysluettelo
The Clorox Company
The Clorox Company Palkat

The Clorox Company:n palkka vaihtelee $109,450 kokonaiskorvauksena vuodessa Kirjanpitäjä -tehtävässä alemman pään mukaan $236,640 Henkilöstöhallinto -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä The Clorox Company. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $121K
Kirjanpitäjä
$109K
Liiketoimintakehitys
$161K

Asiakaspalvelu
$117K
Data-tieteen päällikkö
$172K
Henkilöstöhallinto
$237K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$131K
Myynti
Median $165K
Ratkaisuarkkitehti
Median $190K
Pääomasijoittaja
$130K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

The Clorox Company-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä The Clorox Company on Henkilöstöhallinto at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $236,640. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä The Clorox Company ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $146,265.

