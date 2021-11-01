Yritysluettelo
The Boring Company
The Boring Company Palkat

The Boring Company:n palkka vaihtelee $89,550 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $230,000 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä The Boring Company. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $230K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Koneinsinööri
Median $90K
Data-asiantuntija
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Laitteistoinsinööri
$143K
Tuotesuunnittelija
$89.6K
Projektipäällikkö
$154K
Rekrytoija
$119K
UKK

The highest paying role reported at The Boring Company is Ohjelmistoinsinööri with a yearly total compensation of $230,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Boring Company is $142,811.

