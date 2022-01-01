Yritysluettelo
Thales
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Thales Palkat

Thales:n palkka vaihtelee $20,100 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietotekniikan asiantuntija (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $176,880 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Thales. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Kyberturvallisuusanalyytikko
Median $73K
Ratkaisuarkkitehti
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Data-asiantuntija
Median $40.2K
Myynti
Median $161K
Hallinnollinen assistentti
$48.8K
Ilmailu- ja avaruusinsinööri
$76K
Kemian insinööri
$20.5K

Tutkimusinsinööri

Sähköinsinööri
$66.9K
Laitteistoinsinööri
$23.5K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$20.1K
Juridiikka
$64.1K
Koneinsinööri
$86.5K
Optiikka-insinööri
$41.9K
Tuotesuunnittelija
$175K
Tuotepäällikkö
$65K
Projektipäällikkö
$90.8K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$177K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$52.7K
Tekninen kirjoittaja
$44K
UX-tutkija
$70.7K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Thales on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $176,880. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Thales ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $65,001.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Thales ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Atos
  • QuEST Global
  • Murex
  • ConvergeOne
  • Modus Create
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit