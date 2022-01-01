Yritysluettelo
Teza Technologies
Teza Technologies Palkat

Teza Technologies:n mediaaripalkka on $85,513 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Teza Technologies. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Ohjelmistosuunnittelija
$85.5K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Teza Technologies on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $85,513. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Teza Technologies ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $85,513.

Muut resurssit

