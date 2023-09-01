Yritysluettelo
Teya
Teya Palkat

Teya:n palkka vaihtelee $24,849 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $134,298 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Teya. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $93.9K
Tuotepäällikkö
Median $93.7K
Liiketoiminnan kehittäminen
Median $90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datatieteilijä
$83.7K
Talousanalyytikko
$54.6K
Henkilöstöhallinto
Median $76.4K
Liikkeenjohdon konsultti
$46.1K
Markkinointi
$103K
Tuotesuunnittelija
$24.8K
Projektipäällikkö
$36.1K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$134K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Teya on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $134,298. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Teya ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $83,733.

Muut resurssit

