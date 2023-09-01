Textwise Palkat

Textwise:n mediaaripalkka on $159,200 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Textwise . Viimeksi päivitetty: 12/1/2025