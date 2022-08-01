Yritysluettelo
TextUs
TextUs Palkat

TextUs:n palkka vaihtelee $50,250 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $159,200 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä TextUs. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Asiakaspalvelu
$50.3K
Tuotesuunnittelija
$80.4K
Ohjelmistosuunnittelija
$159K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä TextUs on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $159,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä TextUs ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $80,400.

