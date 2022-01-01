Yritysluettelo
Texas Instruments
Texas Instruments Palkat

Texas Instruments:n palkka vaihtelee $2,448 kokonaiskorvauksena vuodessa Pääomasijoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $295,470 Lakiasiat -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Texas Instruments. Viimeksi päivitetty: 12/1/2025

Laitteistoinsinööri
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Analogia-insinööri

ASIC-insinööri

SoC-insinööri

Sulautettujen järjestelmien laitteistoinsinööri

Ohjelmistosuunnittelija
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Verkkosuunnittelija

Sulautettujen järjestelmien ohjelmistokehittäjä

Sähköinsinööri
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Koneinsinööri
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Valmistusinsinööri

Suunnitteluinsinööri

Testausin­sinööri

Kunnossapitoinsinööri

Markkinointi
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Kemianinsinööri
Median $113K

Prosessi-insinööri

Kiinteistöinsinööri

Myynti
26 $196K
28 $249K

Kenttämyyjä

Projektipäällikkö
Median $185K
Myynti-insinööri
24 $156K
26 $191K
Tuotesuunnittelija
Median $125K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $97.4K
Ohjelmapäällikkö
Median $252K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $105K
Liiketoiminnan kehittäminen
Median $259K
Tietoteknologi (IT)
Median $86K
Ratkaisuarkkitehti
Median $156K
Kirjanpitäjä
$45.2K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$227K
Data-analyytikko
$86.3K
Datatieteilijä
$112K
Kiinteistöpäällikkö
$206K
Talousanalyytikko
$128K
Graafinen suunnittelija
$106K
Henkilöstöhallinto
$88.9K
Lakiasiat
$295K
Markkinointioperaatiot
$45.5K
Materiaalitekniikan insinööri
$161K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$69.6K
Tuotepäällikkö
$72.8K
Tekninen asiakkuuspäällikkö
$203K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$207K
Pääomasijoittaja
$2.4K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


Ansaintaaikataulu

0%

V 1

0%

V 2

0%

V 3

100%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Texas Instruments-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 0% ansaitsee 1st-V (0.00% vuosittain)

  • 0% ansaitsee 2nd-V (0.00% vuosittain)

  • 0% ansaitsee 3rd-V (0.00% vuosittain)

  • 100% ansaitsee 4th-V (100.00% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Texas Instruments on Lakiasiat at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $295,470. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Texas Instruments ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $124,324.

Muut resurssit

