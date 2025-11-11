Full-Stack ohjelmistokehittäjä korvaus in United States Tesla:ssa vaihtelee $124K per year P1 -tasolta $282K per year P4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $221K. Katso Tesla:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
P1
$124K
$113K
$10.6K
$308
P2
$193K
$147K
$45.4K
$1.3K
P3
$231K
$171K
$58.9K
$1.4K
P4
$282K
$187K
$93.5K
$1.9K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Tesla-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Tesla-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.