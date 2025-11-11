Yritysluettelo
Tesla
  • Palkat
  • Koneinsinööri

  • Lämpötekninen insinööri

  • United States

Tesla Lämpötekninen insinööri Palkat sijainnissa United States

Lämpötekninen insinööri korvaus in United States Tesla:ssa vaihtelee $134K per year P2 -tasolta $354K per year P4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $230K. Katso Tesla:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025

Keskiarvo Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
P1
Associate Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Engineer
$134K
$111K
$22.9K
$0
P3
Senior Engineer
$197K
$148K
$48.9K
$0
P4
Staff Engineer
$354K
$210K
$144K
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Tesla-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Lämpötekninen insinööri roolille yrityksessä Tesla in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $420,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Tesla Lämpötekninen insinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $235,000.

