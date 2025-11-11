Valmistusinsinööri korvaus in Greater Austin Area Tesla:ssa vaihtelee $101K per year P1 -tasolta $251K per year P4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Austin Area on yhteensä $120K. Katso Tesla:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
P1
$101K
$89K
$7.5K
$4.5K
P2
$126K
$107K
$16.5K
$1.6K
P3
$159K
$131K
$28.1K
$0
P4
$251K
$148K
$83.8K
$20K
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Tesla-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
