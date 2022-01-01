Tesco Palkat

Yrityshakemisto
Tesco:n palkkaväli vaihtelee $6,071:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Henkilöstöhallinto :lle alaosassa $160,217:aan Tuotesuunnittelija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Tesco. Viimeksi päivitetty: 8/16/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $104K
Tuotevastaava
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Datatieteilijä
Median $91.3K
Tekninen ohjelmajohtaja
Median $48.2K
Toimistoassistentti
Median $30.8K
Myynti
Median $31.8K
Kirjanpitäjä
$44.1K

Tekninen kirjanpitäjä

Liiketoiminnan kehittäminen
$100K
Mainostekstien kirjoittaja
$38.5K
Asiakaspalvelu
$32K
Dataanalyytikko
$63.7K
Datatieteen päällikkö
$64.2K
Talousanalyytikko
$137K
Graafinen suunnittelija
$121K
Henkilöstöhallinto
$6.1K
Tietotekniikan asiantuntija
$78.2K
Lakiasiat
$33.7K
Liikkeenjohdon konsultti
$85.6K
Tuotesuunnittelija
$160K
Rekrytoija
$47.8K
UKK

The highest paying role reported at Tesco is Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,217. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tesco is $63,729.

