Teradyne Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä Palkat

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä mediaanikorvaus in United States Teradyne:ssa on yhteensä $120K per year. Katso Teradyne:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/11/2025

Mediaanipalkka
company icon
Teradyne
Software Engineer
North Reading, MA
Yhteensä vuodessa
$120K
Taso
L2
Peruspalkka
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
0 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Teradyne?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Katso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Teradyne-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä roolille yrityksessä Teradyne in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $205,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Teradyne Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $119,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Teradyne ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

