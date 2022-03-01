Yrityshakemisto
Tencent Holdings
Tencent Holdings Palkat

Tencent Holdings:n palkkaväli vaihtelee $43,084:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liiketoiminta-analyytikko :lle alaosassa $666,650:aan Tietotekniikan asiantuntija :lle yläosassa.

$160K

Liiketoiminta-analyytikko
$43.1K
Liiketoiminnan kehittäminen
$108K
Datatieteilijä
$63.5K

Tietotekniikan asiantuntija
$667K
Lakiasiat
$301K
Kumppanuuspäällikkö
$158K
Tuotevastaava
$55.9K
Ohjelmistoinsinööri
$102K
UKK

Den højest betalende rolle rapporteret hos Tencent Holdings er Tietotekniikan asiantuntija at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $666,650. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos Tencent Holdings er $104,824.

