Tenable Palkat

Tenable:n palkkaväli vaihtelee $43,447:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Datatieteilijä :lle alaosassa $487,775:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Tenable. Viimeksi päivitetty: 8/16/2025

$160K

Tuotevastaava
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Ohjelmistoinsinööri
Median $149K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Myynti
Median $170K

Asiakasmenestys
$214K
Datatieteilijä
$43.4K
Tietotekniikan asiantuntija
$83.6K
Markkinointitoiminnot
$67.3K
Tuotesuunnittelija
$127K
Rekrytoija
$140K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$205K
Ratkaisuarkkitehti
$276K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
RSU

Tenable:ssa RSUs on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

