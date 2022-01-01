Yrityshakemisto
Tempus
Tempus Palkat

Tempus:n palkkaväli vaihtelee $29,108:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Toimistoassistentti :lle alaosassa $256,275:aan Myynti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Tempus. Viimeksi päivitetty: 8/16/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Datatieteilijä
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
Median $185K

Tuotevastaava
Median $152K
Toimistoassistentti
$29.1K
Liiketoiminta-analyytikko
$68.6K
Asiakaspalvelu
$56.8K
Asiakasmenestys
$69.7K
Dataanalyytikko
$79.6K
Ohjelmajohtaja
$84.6K
Myynti
$256K
Tietoturva-analyytikko
$140K
Tekninen kirjoittaja
$76.4K
Omistusoikeuden aikataulu

25%

VUOSI 1

25%

VUOSI 2

25%

VUOSI 3

25%

VUOSI 4

Osakelaji
RSU

Tempus:ssa RSUs on 4-vuotinen omistusoikeuden aikataulu:

  • 25% kertyvät 1st-VUOSI (25.00% vuosittain)

  • 25% kertyvät 2nd-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% kertyvät 3rd-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% kertyvät 4th-VUOSI (6.25% neljännesvuosittain)

UKK

The highest paying role reported at Tempus is Myynti at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $256,275. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tempus is $128,945.

