Tempo Palkat

Tempo:n palkkaväli vaihtelee $2,472:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ratkaisuarkkitehti :lle alaosassa $248,750:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Tempo. Viimeksi päivitetty: 8/16/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $154K
Tuotesuunnittelija
Median $167K
Liiketoimintaprosessien päällikkö
$102K

Liiketoiminta-analyytikko
$139K
Datatieteilijä
$85.2K
Laitteistoinsinööri
$131K
Henkilöstöhallinto
$204K
Tuotevastaava
$78.3K
Rekrytoija
$84.6K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$249K
Ratkaisuarkkitehti
$2.5K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Tempo:ssa on Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $248,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Tempo:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $130,650.

Muut resurssit