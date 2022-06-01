Yrityshakemisto
Templafy Palkat

Templafy:n palkkaväli vaihtelee $68,559:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Rekrytoija :lle alaosassa $155,775:aan Technical Account Manager :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Templafy. Viimeksi päivitetty: 8/15/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $85.9K
Tuotevastaava
$106K
Projektipäällikkö
$70.3K

Rekrytoija
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Tekninen ohjelmajohtaja
$153K
UKK

