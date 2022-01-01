Yrityshakemisto
Temasek
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Temasek Palkat

Temasek:n palkkaväli vaihtelee $10,612:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Asiakaspalvelutoiminnot :lle alaosassa $218,900:aan Tietotekniikan asiantuntija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Temasek. Viimeksi päivitetty: 8/15/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $74.8K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Datatieteilijä
Median $112K
Asiakaspalvelutoiminnot
$10.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Dataanalyytikko
$63.7K
Talousanalyytikko
$192K
Laitteistoinsinööri
$54.4K
Tietotekniikan asiantuntija
$219K
Tuotevastaava
$31.3K
Projektipäällikkö
$29.9K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Temasek:ssa on Tietotekniikan asiantuntija at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $218,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Temasek:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $63,701.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Temasek:lle

Liittyvät yritykset

  • Marshall Wace
  • Juniper Square
  • Riviera Partners
  • Capital Group
  • Vista Equity Partners
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit