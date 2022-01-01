TELUS Palkat

Yrityshakemisto
TELUS:n palkkaväli vaihtelee $10,107:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Asiakaspalvelu :lle alaosassa $135,281:aan Ohjelmistoinsinööri :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä TELUS. Viimeksi päivitetty: 8/15/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Laadunvarmistuksen ohjelmistoinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Koneoppimisen insinööri

DevOps-insinööri

Tuotevastaava
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Tuotesuunnittelija
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

Käyttökokemuksen suunnittelija

Datatieteilijä
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
L4 $114K
L5 $97.6K
Markkinointi
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Ohjelmajohtaja
Median $85K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $56.2K
Tietoturva-analyytikko
Median $76.8K
Dataanalyytikko
Median $37.1K
Datatieteen päällikkö
Median $110K
Ratkaisuarkkitehti
Median $129K

Data-arkkitehti

Liikkeenjohdon konsultti
Median $95.6K
Liiketoimintaprosessit
$101K
Liiketoimintaprosessien päällikkö
$96.9K
Liiketoiminnan kehittäminen
$99.3K
Toimitusjohtajan avustaja
$92.6K
Mainostekstien kirjoittaja
$88.4K
Asiakaspalvelu
$10.1K
Talousanalyytikko
$76.8K
Laitteistoinsinööri
$75.2K
Henkilöstöhallinto
$66.4K
Tietotekniikan asiantuntija
$11.6K
Markkinointitoiminnot
$104K
Konetekniikan insinööri
$72.9K
Tuotesuunnittelun päällikkö
$107K
Projektipäällikkö
$14.5K
Myynti
$55.4K
Tekninen ohjelmajohtaja
$89.6K
Luottamus ja turvallisuus
$41.7K
Käyttäjäkokemuksen tutkija
$88.2K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli TELUS:ssa on Ohjelmistoinsinööri at the L6 level vuotuisella kokonaiskorvauksella $135,281. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
TELUS:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $86,649.

Muut resurssit