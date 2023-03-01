Yritysluettelo
Telia
Telia Palkat

Telia:n palkka vaihtelee $38,667 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalvelu -tehtävässä alemman pään mukaan $115,247 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Telia. Viimeksi päivitetty: 9/1/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $89.8K
Tuotepäällikkö
Median $71.7K
Asiakaspalvelu
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data-asiantuntija
$75.7K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$102K
Myynti
$75.4K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$115K
Ratkaisuarkkitehti
$75.3K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Telia on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $115,247. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Telia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $75,533.

