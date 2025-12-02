Yritysluettelo
Telefónica
Telefónica Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Argentina Telefónica:ssa vaihtelee ARS 20.33M ja ARS 28.46M per year välillä. Katso Telefónica:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$16.7K - $19.4K
Argentina
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$15.4K$16.7K$19.4K$21.6K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Telefónica in Argentina on vuosittainen kokonaiskorvaus ARS 28,463,129. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Telefónica Liiketoiminta-analyytikko roolille in Argentina ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ARS 20,330,807.

